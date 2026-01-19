L’action de ASML vient d’atteindre un record historique, portant la valeur boursière du fabricant néerlandais de machines de semi-conducteurs à quelque 450 milliards d’euros, soient 500 milliards de dollars. 

Dirigée par Christophe Fourquet, l’entreprise basée à Veldhoven, aux Pays-Bas, emploie plus de 43.000 personnes et conçoit des systèmes utilisant la lumière pour graver des puces avancées sur silicium. ASML est le seul fabricant au monde d’équipements de lithographie ultraviolette extrême (EUV), ces machines sophistiquées à 340 millions d’euros pièce qui sont indispensables à TSMC pour produire des processeurs d’intelligence artificielle, des puces 5G, des GPU, des équipements militaires et des smartphones haut de gamme, tels que l’iPhone d’Apple. Ces machines sont la technologie clé derrière les puces utilisées notamment dans les GPU de Nvidia.

En cela, ASML est l’une des entreprises les plus stratégiques d’Europe. Comme le souligne FrenchWeb, « sans ASML, aucune grande puissance technologique ne peut produire les puces les plus performantes. Ni la Chine, ni les Etats-Unis, ni Taïwan, ni la Corée du Sud ne disposent d’alternative viable à court terme ».

Nos lecteurs ont lu ensuite


ASML s’apprêterait à investir 1,3 milliard d’euros dans Mistral AI
ASML pourrait devenir dans les prochains jours le principal actionnaire de Mistral AI. Se basant sur des sources proches du dossier, l’agence Reuters rapporte que le fournisseur néerlandais d’équipements pour la fabrication de semi-conducteurs est...

ASML reste prudent malgré des résultats financiers mirobolants
ASML, le géant néerlandais des machines de lithographie EUV pour la fabrication de semi-conducteurs, enregistre un chiffre d’affaires net de 7,7 milliards d’euros au second trimestre 2025 et annonce un bénéfice net record de 2,3 milliards d’euros. Pour...

La pénurie de puces électroniques met le néerlandais ASML dans la lumière
Audi vient de mettre 10.000 de ses employés au chômage partiel en Allemagne. La décision prise concerne les travailleurs de deux lignes de production à Ingolstadt (Bavière) et plusieurs lignes d’assemblage à Neckarsulm. Sur le...

Les 10 actualités IT qui ont marqué l’année 2024
L’année 2024 a été un tournant pour le secteur IT, avec des bouleversements financiers, stratégiques et technologiques aux répercussions profondes. Entre acquisitions marquantes, pannes globales, innovations en IA et défis juridiques, l’écosystème numérique a traversé...

Le congrès américain adopte la loi Chips Act pour relancer la production de semi-conducteurs aux USA
Le président Joe Biden est enfin prêt à ratifier le Chips Act après l’adoption de la loi par les deux chambres du congrès. Le texte prévoit de débloquer 52 milliards de dollars de subventions pour...