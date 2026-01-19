L’action de ASML vient d’atteindre un record historique, portant la valeur boursière du fabricant néerlandais de machines de semi-conducteurs à quelque 450 milliards d’euros, soient 500 milliards de dollars.

Dirigée par Christophe Fourquet, l’entreprise basée à Veldhoven, aux Pays-Bas, emploie plus de 43.000 personnes et conçoit des systèmes utilisant la lumière pour graver des puces avancées sur silicium. ASML est le seul fabricant au monde d’équipements de lithographie ultraviolette extrême (EUV), ces machines sophistiquées à 340 millions d’euros pièce qui sont indispensables à TSMC pour produire des processeurs d’intelligence artificielle, des puces 5G, des GPU, des équipements militaires et des smartphones haut de gamme, tels que l’iPhone d’Apple. Ces machines sont la technologie clé derrière les puces utilisées notamment dans les GPU de Nvidia.

En cela, ASML est l’une des entreprises les plus stratégiques d’Europe. Comme le souligne FrenchWeb, « sans ASML, aucune grande puissance technologique ne peut produire les puces les plus performantes. Ni la Chine, ni les Etats-Unis, ni Taïwan, ni la Corée du Sud ne disposent d’alternative viable à court terme ».