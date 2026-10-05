Après avoir engagé 100 millions de dollars pour renforcer son réseau de partenaires, Anthropic remet la même somme sur la table pour accélérer le passage des projets Claude à l’échelle. Avec sa nouvelle Claude Frontier Academy, l’éditeur veut former 10.000 ingénieurs capables de piloter des déploiements complexes en entreprise d’ici fin 2027. Une initiative qui élargit encore le terrain de jeu des intégrateurs et sociétés de conseil.

Anthropic veut faire émerger une nouvelle génération de spécialistes capables de transformer les pilotes d’IA générative en projets réellement opérationnels. Sa Claude Frontier Academy doit former des « Frontier Deployed Engineers » (FDE), à mi-chemin entre ingénieurs, consultants et intégrateurs, capables de comprendre les enjeux métiers tout en maîtrisant les contraintes techniques, de sécurité et de mise en production.

Le premier cursus, baptisé « Frontier Deployed Engineer Residency », s’adresse à des ingénieurs logiciels expérimentés déjà familiers des grands modèles de langage. Chaque participant doit arriver avec un projet Claude concret. Après une phase intensive en présentiel avec les équipes d’Anthropic et des formateurs agréés, le programme se poursuit pendant douze semaines autour du déploiement effectif de ce projet dans son entreprise.

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Les premières promotions sont organisées à San Francisco, New York et Londres. Accenture, Bain, Capgemini, Deloitte et McKinsey participent au dispositif, aux côtés de grands clients comme Morgan Stanley, Commonwealth Bank of Australia et Novo Nordisk. Les premiers badges « Claude Frontier Deployed Engineer » sont attendus début 2027. Anthropic prévoit ensuite d’ouvrir plus largement le programme aux intégrateurs et cabinets spécialisés.

L’initiative confirme la place croissante du channel dans la stratégie de diffusion de Claude. Anthropic avait déjà annoncé en mars un investissement de 100 millions de dollars dans son Claude Partner Network afin de renforcer la formation, l’accompagnement commercial et les capacités de déploiement de ses partenaires. L’écosystème revendique aujourd’hui plus de 175.000 certifications délivrées dans 46.000 entreprises.

Avec la Frontier Academy, Anthropic franchit un nouveau cap. Il ne s’agit plus seulement de certifier des compétences mais de constituer un vivier d’experts capables d’industrialiser Claude dans les processus métiers. Alors que la valeur se déplace de l’accès aux modèles vers leur intégration, leur gouvernance et leur exploitation à grande échelle, les intégrateurs et sociétés de services devraient être parmi les premiers bénéficiaires de ce mouvement.