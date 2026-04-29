ACKnowledge a bouclé son exercice 2025 sur une croissance de plus de 20 %, à 11 M€ de chiffre d’affaires, contre environ 9 M€ en 2024. En intégrant uQuidIT.co, rachetée en octobre, l’intégrateur spécialisé en cybersécurité et MSSP revendique désormais un périmètre de 12 M€ pour un effectif d’une trentaine de collaborateurs. Une progression tirée à la fois par son activité historique d’intégration et de conseil, par la montée en puissance des services managés (notamment autour de ses offres de renseignement ou de SASE) et par l’élargissement de son champ d’intervention vers le SOC opéré, indique son directeur général, Arnaud Cassagne, rencontré sur le salon InCyber à Lille le 31 mars.

Le lancement, en septembre 2025, de son service SOC a constitué l’actualité la plus structurante de l’année. Jusque-là reconnue pour sa capacité à concevoir et intégrer des SOC pour le compte de ses clients, ACKnowledge se positionne désormais aussi sur leur exploitation quotidienne, avec une offre couvrant la détection, la supervision et la gestion des incidents, s’adressant aux organisations de 0 à 3.000 personnes. Pour porter cette activité, ACKnowledge a recruté quatre personnes, dont Winston Delbey, ancien responsable du SOC d’EMEIS, nommé directeur du SOC. L’entreprise revendique déjà une dizaine de clients en production, avec de premières références signées dans la foulée du lancement.

ACKnowledge entend toutefois se différencier d’une offre SOC industrialisée et indifférenciée. Arnaud Cassagne insiste sur un modèle opéré en propre, sans externalisation ni marque blanche, depuis le territoire métropolitain, avec des profils seniors. Le service se veut ajustable en fonction de l’organisation, des métiers, de l’architecture SI et de l’actualité de chaque client. L’entreprise s’appuie notamment sur des partenaires technologiques comme CrowdStrike, SentinelOne, Palo Alto, HarfangLab, Rapid7 ou Recorded Future, selon les briques mobilisées : EDR, SIEM ou cyber threat intelligence.

Cette offre SOC est également complétée par un service de renseignement managé destiné aux entreprises exposées à un risque cyber élevé. Il vise notamment à détecter les usurpations d’identité affectant les marques ou les dirigeants et personnalités clés des organisations, via la surveillance du deep web et du dark web. ACKnowledge met aussi en avant une comitologie régulière avec ses clients, afin de revenir sur les incidents traités, d’améliorer les dispositifs de détection et de réponse et d’affiner sa compréhension des enjeux cyber de ses clients.

L’autre mouvement marquant de 2025 a été l’acquisition d’uQuidIT.co, une société de six personnes réalisant environ 1 M€ de chiffre d’affaires annuel auprès d’une trentaine de clients. ACKnowledge a été séduit par son expertise autour du Zero Trust, du DevSecOps et de l’automatisation du déploiement des pare-feu. uQuidIT développe notamment des connecteurs permettant de gérer les politiques de sécurité des pare-feux Stormshield depuis la console de gestion centralisée Tufin – marque dont l’entreprise est un proche partenaire.

Cette opération apporte également à ACKnowledge des compétences en audit, design d’architectures, déploiement et exploitation d’infrastructures critiques, ainsi qu’une présence en PACA, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine et Martinique. Elle lui ouvre aussi des référencements dans des secteurs sensibles comme le spatial, l’aérien, la défense et le naval.

Pour 2026, ACKnowledge table sur une nouvelle croissance de l’ordre de 20 %. Le SOC devrait rester l’un des moteurs de développement, aux côtés de l’intégration et du conseil. Mais Arnaud Cassagne identifie un autre relais important : la gouvernance et la conformité réglementaire, portées par NIS 2 et DORA. Selon lui, la capacité à combiner expertise de gouvernance et sécurité opérationnelle constituera un différenciateur sur un marché où les entreprises ne chercheront pas seulement à comprendre les textes, mais à en traduire les exigences dans leurs processus, leurs architectures et leurs pratiques de sécurité au quotidien.