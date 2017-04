Groupe Open poursuit sur sa lancée et enregistre au premier trimestre un chiffre d’affaires de 84 millions d’euros, en croissance de 9,8% dont 7,2% en organique. Ces bons résultats sont tirés par la France, en progression de 11,5% (8,6% en organique) à 78,6 millions d’euros, qui bénéficie notamment des acquisitions réalisées en 2016 de La Netscouade, de MCO Finance et de Lateos. En revanche, les revenus provenant des activités à l’étranger reculent de 9,8% à 5,3 millions d’euros.

L’ESN s’estime ainsi bien positionnée sur un secteur dont la croissance attendue par Syntec Numérique est de 2,7% en 2017. Elle rappelle par ailleurs dans son communiqué que cette performance s’accompagne d’une stabilité des indicateurs de gestion et d’une forte croissance des effectifs. Groupe Open a pour ambition d’intégrer près de 1.000 nouveaux collaborateurs en France et au Benelux. Plus de 20% de cet objectif est déjà réalisé.

Ces bons résultats permettent à l’ESN de maintenir ses objectifs, à savoir « une croissance sensiblement supérieure au marché » ainsi qu’une nouvelle progression des résultats.

Rappelons que son plan stratégique prévoit 500 millions d’euros de chiffre d’affaires et un résultat opérationnel courant de 10% en 2020.