Microsoft annonce augmenter ses investissements à hauteur de 190 milliards de dollars en 2026, dont 25 milliards imputables à la hausse des coûts des composants. Les dépenses d’investissement du géant informatique états-unien ont augmenté de 49% à 31,9 milliards de dollars, entre janvier et mars 2026. Les prix de la mémoire et du stockage ont explosé depuis l’automne 2025, tirés par la demande en infrastructures d’IA. Malgré ces coûts de composants élevés, la firme de Redmond ne semble pas se laisser détourner de sa course folle à l’IA. Au cours de son dernier trimestre fiscal, Microsoft a dépensé 32 milliards de dollars en capacités de calcul additionnelles. La société est en passe d’atteindre 158 milliards de dollars de dépenses supplémentaires d’ici la fin 2026.

Microsoft prévoit d’investir environ 40 milliards de dollars dans ses centres de données au cours du prochain trimestre, selon sa directrice financière, Amy Hood.

Cette hausse considérable des dépenses en infrastructures suscite une inquiétude croissante à la bourse de Wall Street. Et pour cause : en un an, Microsoft a dépensé environ 97 milliards de dollars en infrastructures IA et a généré 37 milliards de dollars de revenus annuels récurrents avec ses services d’IA. Cela représente une hausse des dépenses de 123% par rapport à la même période l’année dernière, sans pour autant atteindre un retour sur investissement (ROI).

Dans l’ensemble, au cours de son troisième trimestre fiscal allant de janvier à mars 2026, les bénéfices de Microsoft ont bondi de 23% par rapport à l’année précédente, pour atteindre 31,8 milliards de dollars, sur un chiffre d’affaires de 82,9 milliards de dollars. L’activité cloud (Azure) a représenté plus de la moitié du chiffre d’affaires total, à 54,5 milliards de dollars, soit une hausse de 29% par rapport à la même période l’année dernière.

L’activité grand public (PC, jeux vidéo et Bing) recule de 1% pour s’établir à 13,2 milliards de dollars de CA, notamment en raison d’une baisse de 2% des ventes de Windows par rapport à l’année précédente et d’un recul de 5% des revenus liés au contenu et aux services Xbox.

Pour son prochain trimestre fiscal, Microsoft s’attend à une hausse de son chiffre d’affaires de 13 à 15% en glissement annuel, qui devrait atteindre entre 86,7 et 87,8 milliards de dollars.

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