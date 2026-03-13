Nommée au poste d’exécutive vice-présidente en charge des ventes, Aurore Vidal prend les rênes de la stratégie commerciale globale de l’éditeur Kerys Software. Elle a la responsabilité de son développement commercial et particulièrement de celui des comptes stratégiques, pour lesquels les enjeux de cybersécurité, de protection des données et de mise en conformité sont des priorités.

Diplômée de l’Institut Mines-Télécom Business School et forte de plus de quinze ans d’expérience chez Alcatel-Lucent, LuxCarta, Odaseva et ComputaMaps aux Etats-Unis et en Amérique Latine, Aurore Vidal pilotait auparavant les partenariats et les ventes de MixR, l’éditeur d’une plateforme collaborative.

Pour mémoire, Kerys Software est l’éditrice d’YSDesktop, une solution de virtualisation et mutualisation sécurisées des infrastructures informatiques. Celle-ci permet notamment de créer et gérer plusieurs environnements isolés sur une seule machine afin de réduire les risques de contamination entre domaines. La jeune pousse a levé 6,2 millions d’euros en juillet 2025. Elle revendique Orange, ADP et le CEA parmi ses clients.