La filiale numérique du groupe La Poste annonce faire partie des deux premiers acteurs, avec Ascend Partners, à s’engager dans une démarche d’accréditation par l’aDRI (Digital Resilience Initiative), l’association à l’origine du fameux Indice de Résilience Numérique (IRN) lancé le 26 janvier 2026. 

Cette accréditation IRN constituera une première étape clé pour permettre à Docaposte d’agréer des prestataires habilités à accompagner les entreprises dans la réalisation de leur diagnostic IRN, c’est-à-dire à mesurer précisément leur dépendance numérique.

Pour rappel, l’IRN se présente comme le premier outil structuré permettant d’évaluer la capacité des systèmes d’information à résister à des perturbations majeures, qu’elles soient techniques, juridiques, économiques ou géopolitiques.

En tant que ‘design partner’, Docaposte fait déjà partie d’un collectif de grandes entreprises françaises qui oeuvre à la finalisation du référentiel de l’IRN et à la structuration de son processus d’évaluation, en particulier au travers de tests en situation réelle sur certains de ses systèmes critiques.

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