Jiliti, acteur européen de la gestion des infrastructures IT, annonce la nomination de Lydia Radix au poste de CEO Groupe, effective depuis le 1er janvier 2026. Cette évolution s’inscrit dans la structuration d’une gouvernance renforcée à l’échelle européenne, destinée à soutenir une nouvelle phase de croissance et d’industrialisation.

Arrivée chez Jiliti en 2023 comme directrice générale France, puis promue directrice générale Europe de l’Ouest en 2024, Lydia Radix est chargée de piloter la transformation du groupe, d’harmoniser l’exécution des offres et de conduire la feuille de route stratégique à horizon 2030.

« Sa connaissance fine de nos enjeux, son leadership et sa capacité à mener à son terme notre transformation Groupe sont des atouts essentiels pour accroître notre développement à l’échelle internationale et accompagner notre nouvelle phase de croissance », a déclaré Stéphane Hascoët, Président de Jiliti.

Ancienne entité maintenance d’infrastructures d’Econocom, devenue indépendante en 2020, Jiliti a profondément fait évoluer son positionnement. En cinq ans, le groupe a doublé son chiffre d’affaires, qui atteint 140 M€ en 2024. Dans le même temps, l’effectif du groupe est passé de 500 à 850 collaborateurs, avec une présence dans 16 pays.

En 2025, Jiliti a poursuivi sa stratégie de consolidation en Europe à travers plusieurs acquisitions structurantes, Fenice (Italie), Computer Assistance (Italie) ainsi que Naitways pour renforcer les expertises métiers du Groupe, notamment sur les volets cloud, cybersécurité et connectivité réseau.

Désormais organisé autour de quatre lignes d’activité — Cloud & Managed Services, On-Premise, Intégration et Seconde main / Broker — le groupe affiche une ambition claire : doubler à nouveau son chiffre d’affaires d’ici à 2030, en combinant croissance organique et acquisitions ciblées.