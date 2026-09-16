Après une première collaboration autour du déploiement des modèles Mistral sur sa plateforme, Numspot franchit une nouvelle étape avec l’éditeur français en lançant une offre commune d’IA managée. Destinée notamment aux organisations sensibles ou réglementées, elle vise à faciliter le déploiement en production de projets d’IA générative tout en répondant aux exigences de souveraineté et de maîtrise des données.

La solution combine les modèles de Mistral avec l’infrastructure cloud et les services PaaS de Numspot. Ce dernier prend en charge l’exploitation de la plateforme, depuis les ressources GPU jusqu’à l’orchestration, au stockage, à la supervision, aux mises à jour et à la sécurité. L’objectif est de proposer un environnement directement exploitable par les entreprises et les administrations.

Numspot entend ainsi se positionner comme intégrateur et opérateur de la chaîne technique, tandis que Mistral fournit les modèles et briques d’IA générative. L’offre doit notamment permettre de déployer des assistants, des agents, des applications de RAG ou encore des usages métiers intégrant de l’IA, sans que les clients aient à exploiter eux-mêmes l’infrastructure sous-jacente et en disposant d’un interlocuteur unique.

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« Nos clients disposent ainsi d’une plateforme prête à l’emploi, sans avoir à gérer eux-mêmes la complexité de l’infrastructure, de l’orchestration et de l’exploitation », souligne dans un communiqué Eric Haddad, Président exécutif de Numspot (photo).

Numspot dispose depuis début septembre d’une qualification SecNumCloud pour son offre IaaS, couvrant ses ressources de calcul, de stockage et de réseau. Le service managé autour de Mistral n’est en revanche pas encore qualifié. Les deux partenaires indiquent poursuivre la procédure SecNumCloud pour cette couche PaaS.

Numspot poursuit ainsi l’élargissement de son offre vers les services PaaS, la donnée et l’IA. Créé par Docaposte, Dassault Systèmes, Bouygues Telecom et la Banque des Territoires, le fournisseur cherche à renforcer son positionnement de plateforme cloud de confiance française auprès du secteur public et des entreprises soumises à de fortes exigences réglementaires.