Dix ans après sa dernière édition consacrée à la virtualisation de serveurs, Gartner relance son Magic Quadrant sur ce marché. L’édition 2026 place Broadcom (VMware), Nutanix, Microsoft et Red Hat parmi les Leaders. VMware domine sur l’axe de la vision, tandis que Nutanix obtient la meilleure position sur celui de la capacité d’exécution. Le cabinet a retenu 17 fournisseurs au total, sur plus de 40 acteurs suivis.

Ce retour intervient alors que Gartner estime que le marché connaît sa plus forte transformation depuis plus d’une décennie. Le rachat de VMware par Broadcom, les changements de licences et de regroupement des offres, ainsi que la recherche de solutions plus flexibles ou moins coûteuses ont relancé la concurrence. Dans le même temps, la virtualisation s’élargit désormais au cloud privé, à la convergence entre machines virtuelles et conteneurs et aux charges de travail d’intelligence artificielle.

VMware conserve l’avantage sur la vision

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Malgré les bouleversements consécutifs à son rachat par Broadcom, VMware reste solidement installé parmi les Leaders. Gartner salue l’intégration de VMware Cloud Foundation 9.0, qui réunit calcul, stockage, réseau et Kubernetes, ainsi que la richesse de son écosystème et ses investissements dans l’intelligence artificielle.

Le cabinet relaie toutefois les critiques de clients concernant les hausses de coûts liées aux abonnements par cœur, la moindre flexibilité des négociations et la réduction des options de licence. Il pointe aussi les perturbations provoquées dans l’écosystème partenaires par la réorganisation du programme VMware Cloud Service Provider et le recentrage de Broadcom sur la vente directe aux grands comptes.

Nutanix en tête sur la capacité d’exécution

Nutanix se distingue de son côté sur l’axe de la capacité d’exécution. Gartner met en avant la maturité de sa plateforme, sa base installée, sa simplicité d’utilisation et la satisfaction de ses clients. Son ouverture récente au stockage externe, notamment avec Dell PowerStore et Pure Storage, lui permet aussi d’élargir son terrain de jeu au-delà de son modèle historique d’infrastructure hyperconvergée. Gartner relève néanmoins des tarifs jugés élevés par certains clients, des options de stockage externe encore limitées et des licences parfois complexes.

Microsoft et Red Hat complètent le carré des Leaders. Le premier s’appuie sur Windows Server 2025 Hyper-V et Azure Local, avec Azure Arc comme plan de contrôle hybride. Le second mise sur OpenShift Virtualization et KubeVirt pour réunir machines virtuelles et conteneurs sur une même plateforme Kubernetes.

Un marché redevenu très ouvert

Derrière eux, Canonical, HPE et Oracle sont classés Challengers. H3C, IDT System, Platform9, Sangfor et SUSE figurent parmi les Visionnaires, tandis que Citrix, Proxmox, Scale Computing, le français Vates et VergeIO sont rangés parmi les acteurs de niche.

La présence de HPE parmi les Challengers est notable pour un acteur que Gartner qualifie de nouvel entrant sur le marché des plateformes de virtualisation autonomes. Proxmox, SUSE et Vates illustrent de leur côté la montée des alternatives européennes et à code source ouvert. Gartner cite explicitement la souveraineté parmi les atouts de ces trois acteurs.