L’UGAP a retenu un groupement réunissant Atos, Open et Thales pour ses nouveaux marchés PEC (prestations réalisées dans un environnement cloud) et EIR (prestations d’exploitation informatique et réseau). Conclus pour quatre ans, ils s’adressent à l’ensemble des acteurs publics, notamment les ministères, collectivités, établissements publics et établissements de santé.

Le premier marché, consacré aux prestations réalisées dans un environnement cloud, est piloté par Atos. Il couvre les architectures cloud public et privé, les migrations, l’automatisation, le maintien en conditions opérationnelles, ainsi que les démarches FinOps et GreenOps.

Le second marché, dédié à l’exploitation informatique et réseau, est piloté par Open. Il porte sur la modernisation et l’exploitation des infrastructures, systèmes, réseaux, bases de données, stockage, sauvegarde, sécurité opérationnelle et conteneurisation. Il vise notamment à accompagner la réduction de la dette technique et l’évolution vers des environnements hybrides.

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Thales complète le dispositif avec ses expertises en cybersécurité et en souveraineté numérique. Son arrivée élargit le tandem Atos-Open déjà présent sur le précédent marché cloud de l’UGAP. Le groupement met en avant un cadre contractuel « performant et compétitif », conçu pour répondre aux enjeux de transformation cloud, de sécurisation des infrastructures et de maîtrise des coûts. Il prévoit également le recours à l’IA pour optimiser certaines prestations.

Ces deux marchés s’inscrivent dans la stratégie « Cloud au centre » de l’État et dans la modernisation des infrastructures numériques publiques. Selon l’avis d’attribution officiel, leur valeur estimée atteint 210 M€ HT sur leur durée totale, dont 160 M€ pour l’exploitation informatique et réseau et 50 M€ pour les prestations cloud. Les montants maximums prévus par les accords-cadres s’élèvent respectivement à 800 M€ et 500 M€.