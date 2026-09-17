Solutions 30 continue de payer le prix de sa transformation. Au premier semestre 2026, le spécialiste des services de proximité pour les infrastructures numériques et énergétiques a vu son chiffre d’affaires reculer de 11,1% à 400,3 millions d’euros, contre 450,2 millions un an plus tôt. En organique, la baisse atteint 13,6%, principalement sous l’effet de la sortie accélérée d’un important contrat-cadre télécom en France.

« Nous avons fait le choix de sortir d’un contrat-cadre majeur dans les télécommunications en France et d’éliminer ainsi le dernier foyer de pertes du Groupe », explique Gianbeppi Fortis, président du Directoire de Solutions30 (photo). Ce contrat déficitaire avait représenté 117,6 M€ de chiffre d’affaires en 2025, soit 38% de l’activité française et 13% des revenus du groupe. Sa sortie et les restructurations associées doivent être achevées d’ici la fin de l’année.

La rentabilité s’en ressent fortement. L’EBITDA ajusté chute de 46,3% à 17 M€, ramenant la marge de 7% à 4,2%. Le résultat opérationnel ressort à -13,5 M€, contre -8,5 M€ un an plus tôt, tandis que la perte nette part du groupe se creuse à 24,5 M€, après 16,8 M€ au premier semestre 2025.

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La France concentre l’essentiel des difficultés. Son chiffre d’affaires baisse de 21,8% à 120,6 M€ et son EBITDA ajusté bascule dans le rouge à -1,2 M€, contre +7 M€ un an auparavant. Le groupe souligne toutefois que ses activités Technologie ainsi que So-Tec, appelé à porter son développement dans les énergies renouvelables, affichent des marges à deux chiffres.

L’Allemagne est une autre zone de faiblesse, avec un chiffre d’affaires en recul de 13,9% à 40,7 M€ et un EBITDA ajusté de -0,8 M€. Solutions30 réduit son exposition aux FiberCos au profit des opérateurs historiques et table sur une nette amélioration de la marge au second semestre.

À l’inverse, le Benelux reste le principal socle de rentabilité. Son chiffre d’affaires recule de 6,7% à 169,2 M€ mais la marge d’EBITDA ajusté se maintient à un niveau élevé de 11,2%. Les autres pays sont la seule zone en croissance, avec des revenus en hausse de 4% à 69,9 M€ et une marge portée à 7,1%.

À fin juin, Solutions 30 disposait de 46,3 M€ de trésorerie brute et affichait une dette bancaire nette de 67,1 M€, contre 36,3 M€ fin décembre. Le groupe a engagé des discussions avec ses partenaires financiers pour conforter ses financements à court terme.

Solutions 30 présente 2026 comme la dernière étape de sa transformation. À partir de 2027, le groupe entend repartir avec un périmètre plus resserré, recentré en France sur l’énergie et la technologie, et un mix d’activités plus favorable.