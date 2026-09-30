Le cabinet Gartner prévoit que, d’ici 2028, 70% des entreprises abandonneront leurs outils d’IA agentique développés à l’aide d’ingénieur·e·s déployée·e·s sur le terrain. Les FDE (ou Forward Deployed Engineers) seront moins sollicité·e·s en raison de la hausse des coûts et de difficultés à adapter les logiciels d’IA créés par ces tiers à la demande des entreprises. Gartner estime que le modèle FDE peut certes permettre des progrès rapides au début mais qu’il rend la clientèle dépendante d’une expertise externe coûteuse.

Selon Gartner, ces missions FDE sont vouées à l’échec si les entreprises clientes n’acquièrent pas les connaissances et le contrôle nécessaires pour assurer la maintenance et le développement des systèmes mis en place après le départ du fournisseur.

« La réussite du FDE commence par une bonne définition de la mission », souligne Mukul Saha, analyste senior chez Gartner. « Les missions FDE les mieux définies disposent de lignes directrices claires concernant la gouvernance, la création de valeur métier, la propriété intellectuelle, la copropriété du projet, le transfert de connaissances et une stratégie de sortie ».

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Gartner met en garde contre un risque croissant de « FDE-washing », consistant à présenter des services de conseil classiques comme des prestations plus spécialisées.

Ce n’est pas la première fois que le cabinet d’analyse met en garde contre les écueils potentiels des projets d’IA. Il a déjà prédit qu’au moins la moitié des projets d’IA générative dépasseraient leur budget initial du fait de mauvais choix architecturaux et d’un manque de savoir-faire opérationnel. Il avait également indiqué s’attendre à ce que 40% des déploiements d’agents IA soient mis au rebut ou rétrogradés d’ici 2027 à cause de problèmes de gouvernance.

Gartner a aussi prédit que près d’un tiers des employé·e·s licencié·e·s au nom d’une IA supposément plus fiable et plus productive devront être réembauché·e·s plus tard, le plus souvent à des salaires nettement plus élevés.