AMD a franchi lundi pour la première fois le seuil des 1.000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Le titre gagnait près de 10% en séance à Wall Street, à plus de 613 dollars, portant sa progression depuis le début de l’année à environ 185%. Le groupe devient la quatrième valeur américaine des semi-conducteurs à franchir ce seuil, après Nvidia, Broadcom et Micron.

Ce record ne fait pas suite à une publication de résultats. L’action avait au contraire reculé après les derniers trimestriels début août, malgré des performances solides. Au deuxième trimestre, AMD a enregistré un chiffre d’affaires record de 11,5 Md$, en hausse de 50% sur un an. Son activité Data Center a plus que doublé (+107%), à 6,7 Md$, représentant désormais 58% de ses revenus.

Le passage des 1.000 milliards intervient surtout dans un mouvement de hausse des valeurs des semi-conducteurs. Intel progressait d’environ 13% lundi et Arm de plus de 15%, tandis que l’indice Philadelphia Semiconductor gagnait autour de 3%. L’action d’AMD affiche un gain cumulé d’environ 24% sur les 5 dernières séances.

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AMD reste toutefois très loin de Nvidia, dont la capitalisation, supérieure à 5.400 milliards de dollars, représente encore plus de cinq fois la sienne.

Les deux groupes continuent toutefois d’afficher des perspectives de croissance très soutenues. Lisa Su anticipe une accélération des ventes Data Center d’AMD au second semestre et s’attend à ce qu’elles fassent plus que doubler d’ici 2027. De son côté, Jensen Huang a récemment déclaré prévoir de vendre deux fois plus de puces Nvidia l’année prochaine.