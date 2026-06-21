En un an, la souveraineté numérique est passée du débat à la commande. Observatoire gouvernemental, label Numérique France Garanti, migrations vers SecNumCloud, remplacement de Teams par Visio dans les administrations : les actes ont remplacé les discours. Pour les partenaires IT, intégrateurs, MSP, hébergeurs, ESN et opérateurs, la question n’est plus de savoir s’il existe un marché, mais comment le structurer, le vendre et le délivrer. ChannelNews y consacre sa matinale du jeudi 2 juillet, en direct de son studio de La Défense à partir de 9h15.

Il y a un an, sur ce même plateau, nous posions la question : souveraineté numérique, opportunité ou mirage ? La réponse est venue du terrain. Chez certains hébergeurs français, les leads orientés souveraineté sont passés de 20 % à plus de 60 %. Cloud privé souverain, messagerie indépendante, hébergement de sites et d’IA sur des infrastructures françaises : les projets pilotes sont devenus des contrats signés. Pour les acteurs du channel, la vraie question n’est plus de savoir si la demande existe, mais comment y répondre vite et bien.

Encore faut-il s’entendre sur les mots. Derrière le terme de souveraineté se cachent des réalités très différentes : résilience, dépendances technologiques acceptables, maîtrise des données, autonomie réelle. Le premier enjeu de cette matinale sera donc de poser le cadre, avant d’aborder le plus concret : comment bâtir une offre souveraine lisible et rentable dans un maquis de labels (SecNumCloud, Numérique France Garanti, cloud de confiance), comment prouver au client où sont hébergées ses données et qui les exploite, et quelles garanties contractuelles opposer.

Les débats porteront aussi sur le cœur technique de la souveraineté : réduire la dépendance à VMware, à Microsoft ou aux hyperscalers, évaluer les alternatives open source et européennes, et faire de l’informatique sur site une option stratégique de nouveau. Sans oublier deux marchés qui montent vite, l’IA souveraine hébergée en France et la commande publique, où NIS2, DORA et le Cyber Resilience Act transforment la contrainte réglementaire en avantage compétitif.

Pour en débattre, ChannelNews réunit des dirigeants du channel venus partager leurs stratégies de conquête et leurs retours terrain : Alain Garnier, CEO de Jamespot et administrateur du CSF logiciels et solutions numériques de confiance, Clément Marché, cofondateur de Nuageo, Grégory Demule, directeur associé de Formind, Frédéric Ferlita, CEO d’AddixGroup, Riad Roubache, CTO et CISO de Tersedia, Grégory Lindan, directeur général de Deep (ex-Digora), Damien Vignault, CEO de Scalair, Cyril Corre, directeur transformation et gouvernance tech de Sigma Informatique, et Christian Chichkine, directeur général de Mikado Labs. Deux partenaires apporteront leur avis d’expert : Pierre-Yves Hentzen, président et CEO de Stormshield, et Nicolas Aube, CEO et fondateur de Celeste. L’ensemble sera animé par Johann Armand, rédacteur en chef de ChannelNews.

En 2026, la souveraineté numérique n’est plus un débat, c’est un budget : 80,4 milliards de dollars pour le marché mondial du cloud souverain IaaS, des investissements européens multipliés par trois entre 2025 et 2027. Le moment est venu, pour les partenaires IT, de structurer leur offre et de passer à l’échelle.

Cette émission est organisée en partenariat avec Stormshield et Celeste, que nous remercions pour leur soutien.

Pour suivre les débats en direct le jeudi 2 juillet à partir de 9h15, l’inscription est gratuite et le replay inclus : https://matinales.channelnews.fr/matinale2-juillet-2026/