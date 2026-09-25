L’équipementier en visioconférence Owl Labs présente les derniers chiffres de son baromètre sur le travail hybride en France. A l’occasion de la dixième édition de son étude annuelle, il met l’emphase sur le décalage entre les exigences de présence au bureau des directions et les aspirations des salarié·e·s. Si 67% des employé·e·s interrogé·e·s travaillent actuellement entièrement en présentiel, près de 2 sur trois (62%) préféreraient effectuer du travail hybride.

Le salaire demeure la priorité des salarié·e·s (87%) mais les horaires flexibles sont l’avantage le plus attractif chez un employeur potentiel (40%). Fait notable : Owl Labs a calculé qu’une journée au bureau coûtait 25 euros en moyenne aux salarié·e·s en 2026, contre 9 euros en télétravail à domicile. 41% des candidat·e·s à une offre d’emploi refuseraient un poste ne proposant pas d’horaires flexibles. En télétravail, les salarié·e·s apprécient de reprendre la main sur l’organisation de leurs journées : 51% estiment ainsi pouvoir mieux répartir leur travail, en plusieurs plages horaires non linéaires, en fonction de leurs contraintes et de leur énergie. Les managers reconnaissent également les bénéfices de cette nouvelle organisation du travail : selon l’étude, 53% estiment que le travail hybride ou à distance a rendu leurs équipes plus productives.

Si la flexibilité qu’offre le travail hybride leur était retirée, 19% des salarié·e·s resteraient dans leur entreprise en dépit d’une moindre satisfaction, 15% resteraient tout en fournissant moins d’efforts, 28% commenceraient à chercher un emploi offrant davantage de flexibilité et 10% démissionneraient.

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« En dix ans, le débat autour du travail hybride a profondément évolué. La question n’est plus simplement de savoir combien de jours les salariés doivent passer au bureau, mais de leur donner les conditions nécessaires pour être performants, engagés et connectés, où qu’ils travaillent. La flexibilité fait désormais partie intégrante de ce que les salariés attendent de leur employeur, au même titre que la rémunération ou les avantages sociaux », commente Frank Weishaupt, le PDG d’Owl Labs, dans un communiqué. « Dans le même temps, l’adoption rapide de l’IA et le développement des outils de surveillance imposent aux entreprises de trouver un nouvel équilibre entre technologie, autonomie et confiance. Une politique hybride efficace doit donc aller de pair avec des outils fiables, une gouvernance claire et une expérience de collaboration réellement inclusive ».