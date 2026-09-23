L’intégrateur et éditeur de logiciels de gestion TVH Consulting renforce sa présence en Espagne avec le rachat de Goom. Créé en 2013, Goom rassemble 45 collaborateur·rice·s et a réalisé un chiffre d’affaires de 4 millions d’euros en 2025. Son expertise porte sur le conseil et le déploiement de Microsoft Dynamics 365 Business Central.

L’acquisition permet à TVH Consulting de renforcer ses capacités dans la péninsule ibérique et de proposer aux PME et ETI une offre élargie pour leurs projets de transformation numérique.

« Le rapprochement d’Algoritmia, Olivia et Goom représente désormais plus de 20 millions d’euros de chiffre d’affaires et réunit plus de 180 collaborateur·rice·s, renforçant ainsi la capacité du groupe à proposer des solutions autour de Microsoft Dynamics 365 – Business Central et Finance & Operations, Microsoft Fabric, Microsoft Copilot du CRM et de la Cybersécurité », souligne le communiqué.

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Le montant de la transaction n’a pas été divulgué.

A présent, TVH Consulting revendique plus de 675 collaborateur·rice·s et un chiffre d’affaires de plus de 120 millions d’euros dans cinq pays : France, Espagne, Suisse, Maroc et Madagascar.