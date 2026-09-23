Nutanix poursuit l’élargissement de son terrain de jeu au-delà de la virtualisation. L’éditeur vient de racheter la startup lyonnaise Ryax Technologies, spécialiste de l’orchestration des ressources de calcul pour l’IA. Sa technologie doit notamment lui permettre d’optimiser l’utilisation des GPU et le placement des charges de travail d’IA dans des environnements hybrides.

Le montant de la transaction n’a pas été communiqué. Nutanix précise simplement que l’opération n’aura pas d’incidence financière significative sur ses comptes. L’équipe de Ryax rejoindra les effectifs de Nutanix en France et continuera d’y développer sa technologie.

Fondée à Lyon en 2017 par Andry Razafinjatovo, David Glesser et Yiannis Georgiou, Ryax Technologies s’est initialement positionnée sur l’industrialisation des algorithmes et des workflows de données. Sa plateforme open source permet d’automatiser le packaging, le déploiement, l’ordonnancement, le dimensionnement et la supervision de charges applicatives exécutées sur des infrastructures distribuées. Elle s’est progressivement spécialisée dans l’orchestration de charges IA sur des environnements hybrides mêlant cloud privé, cloud public, edge et infrastructures HPC.

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Optimiser l’utilisation des GPU

Avec cette acquisition, Nutanix cible plus particulièrement deux briques technologiques. La première concerne l’optimisation des ressources de calcul disponibles, notamment les GPU et CPU. La seconde porte sur la planification assistée par l’IA, visant à placer automatiquement des charges de travail d’IA sur l’infrastructure jugée la plus adaptée en fonction notamment de ses performances et de son coût.

Ces capacités doivent être intégrées dans de futures versions de Nutanix Kubernetes Platform (NKP) et Nutanix Enterprise AI (NAI). Elles doivent permettre à Nutanix d’administrer les charges IA indépendamment de l’endroit où les capacités de calcul sont disponibles : datacenters privés, hyperscalers ou néoclouds. Une problématique qui prend de l’importance avec la montée des besoins d’inférence et la dispersion croissante des ressources GPU.

« L’IA agentique nécessite une architecture flexible, des opérations simples et la capacité d’utiliser les infrastructures beaucoup plus efficacement », commente dans un communiqué Rajiv Ramaswami, CEO de Nutanix. « Cette acquisition marque une étape importante dans notre engagement à simplifier l’IA d’entreprise à grande échelle ».

De nouvelles compétences attendues chez les partenaires

Cette extension vers Kubernetes et l’IA ne remet pas en cause la stratégie très indirecte de Nutanix. Interrogé par nos confrères d’ITEuropa, Sven Schoenaerts, responsable channel EMEA de Nutanix, estime au contraire que la montée en puissance de l’IA devrait renforcer le rôle des partenaires. Il souligne notamment la pénurie de compétences spécialisées, déjà perceptible autour de Kubernetes et appelée selon lui à s’accentuer avec l’IA.

« Les clients continueront de s’appuyer sur leurs partenaires de distribution pour les aider à concevoir, mettre en œuvre, gérer et exploiter ce type de solutions. Je pense donc que le secteur de la distribution devra relever le défi de se perfectionner et d’acquérir de nouvelles compétences », explique-t-il.

Avec Ryax, Nutanix ajoute donc une brique d’orchestration destinée à rapprocher sa plateforme hybride des problématiques opérationnelles de l’IA. Une façon également de prolonger sur ce nouveau marché la promesse qui a fait son succès dans la virtualisation : masquer la complexité de l’infrastructure sous-jacente et laisser aux entreprises le choix de l’endroit où exécuter leurs applications.