Meta ouvre un nouveau front dans l’IA d’entreprise. Le groupe de Mark Zuckerberg annonce la création de Meta Enterprise Platform, une nouvelle activité chargée de transformer ses technologies d’intelligence artificielle en produits et services destinés aux entreprises. Pour la piloter, il a recruté Chirantan « CJ » Desai (photo), jusqu’ici président et directeur général de MongoDB.

CJ Desai prendra le titre nouvellement créé de Chief Enterprise Platform Officer et reportera directement à Mark Zuckerberg. Sa mission sera de bâtir l’offre entreprise de Meta à partir des différents composants développés par le groupe dans l’IA : modèles, agents, infrastructure et outils pour développeurs. Meta cite notamment Muse, Meta Business Agent, Muse API et Muse Code parmi les premières briques appelées à rejoindre cette plateforme.

L’ambition affichée est de faire de Meta un fournisseur de technologies permettant aux entreprises de déployer sa pile IA dans leurs propres activités. « Notre objectif est de faire de Meta l’endroit où les entreprises viennent pour développer leurs activités à grande échelle », explique CJ Desai dans le communiqué du groupe. Meta entend notamment capitaliser sur ses infrastructures à grande échelle, ses modèles et ses agents, mais aussi sur les relations qu’il entretient déjà avec plusieurs centaines de millions d’entreprises via ses plateformes publicitaires et sociales.

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Cette initiative marque une diversification importante pour Meta, historiquement beaucoup moins présent sur le marché des logiciels d’entreprise que Microsoft, Google, AWS ou Salesforce. Le groupe présente d’ailleurs Meta Enterprise Platform comme un nouveau pilier de son activité. L’enjeu sera désormais de transformer ses investissements massifs dans l’IA et ses technologies jusqu’ici largement tournées vers le grand public et la publicité en offres répondant aux contraintes des entreprises, notamment en matière de sécurité et de confidentialité. Meta assure que ces dimensions seront intégrées dès la conception de ses produits.

Pour mener cette offensive, Meta recrute un vétéran de l’IT. CJ Desai n’était pourtant arrivé à la tête de MongoDB qu’en novembre 2025, en remplacement de Dev Ittycheria. Auparavant, il avait dirigé les équipes produit et ingénierie de Cloudflare. Il avait surtout passé près de huit ans chez ServiceNow, où il avait successivement occupé plusieurs fonctions de premier plan jusqu’à celles de président et directeur des opérations. Son parcours comprend également des responsabilités chez EMC, Symantec, Pivotal et Oracle, dans les domaines du cloud, des infrastructures, de la sécurité et des logiciels d’entreprise.

Son départ, moins d’un an après sa nomination, oblige MongoDB à rouvrir le dossier de sa succession. Dev Ittycheria reprend temporairement les fonctions de directeur général, dans l’attente de la désignation d’un successeur permanent. L’annonce a été fraîchement accueillie par les investisseurs de MongoDB. Le titre perdait environ 18 % en début de séance lundi à Wall Street.