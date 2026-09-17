Alors que la plus grande conférence annuelle de Salesforce bat son plein, des clients dans le monde entier ont commencé à rencontrer des difficultés pour accéder à sa plateforme cloud hier, 16 septembre 2026. La communauté d’utilisateur·rice·s de Salesforce a fait état d’intégrations API déclenchant des alertes à répétition.

L’incident a notamment touché la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, les Etats-Unis, l’Inde et le Japon. Les entreprises clientes dépendant du CRM pour la gestion de la relation client ou la vente ont subi des ralentissements ou des arrêts. Parmi les entreprises touchées en France, Doctolib a indiqué que son service de support ne pouvait plus recevoir ou effectuer d’appels.

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Salesforce a attribué ces erreurs intermittentes et interruptions de service à son infrastructure de connexion. Le problème provenait d’une mise à jour externe de Chrome et Microsoft Edge.

On sait que ce type de panne peut rapidement se transformer en problème de support client pour les partenaires qui sont souvent des premiers points de contact de la clientèle de l’éditeur CRM.