Le groupe Inherent renforce son pôle cloud avec l’acquisition de Skyloud, un pure player lyonnais d’une douzaine de personnes spécialisé dans la conception, la construction et la maintenance d’architectures cloud.

Fondée en 2020 par Dimitri Crochet et Etienne Fachaux, la société intervient notamment dans l’infogérance cloud, le DevOps, le monitoring et le FinOps, ainsi que dans la revente de consommations AWS.

Partenaire AWS depuis 2023, Skyloud détient les certifications AWS Partner Select Tier Services et AWS Partner Public Sector. Elle travaille principalement avec des éditeurs de logiciels, auxquels elle fournit des services de conception, d’exploitation et d’optimisation d’infrastructures cloud.

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Avec cette opération, Inherent se dote d’une expertise AWS, qui bénéficiera à ses clients existants, et complète son portefeuille clients sur le secteur des éditeurs de logiciels. Les clients de Skyloud auront désormais accès aux autres expertises du groupe, notamment la connectivité, la cybersécurité, le cloud privé et les services managés.

Inherent, qui regroupe notamment les marques Adista, Devensys, Unyc et Upper-Link, revendique 1.350 collaborateurs, 45 agences et plus de 50 000 clients. Il a réalisé plus de 350 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2025 et vise 500 millions d’euros en 2027.