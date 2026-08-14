SCC France annonce avoir obtenu le statut Cisco Preferred Partner, présenté comme le plus haut niveau de certification du nouveau programme partenaires de Cisco. Cette reconnaissance valide la capacité de l’intégrateur à concevoir, intégrer et déployer des architectures couvrant l’ensemble du portefeuille de l’équipementier. Elle rapproche également la filiale française de SCC UK et SCC Spain, déjà partenaires majeurs de Cisco.

Portée par la division Enterprise & Digital Solutions dirigée par Loïc Guillaume, la certification couvre quatre grands domaines : datacenter, réseau, environnement de travail et cybersécurité. SCC entend notamment s’appuyer sur cette expertise transverse pour accompagner les projets d’intelligence artificielle nécessitant des infrastructures et des réseaux adaptés à la montée en charge.

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L’obtention du statut a nécessité plusieurs mois de préparation et mobilisé une quinzaine de collaborateurs. Les technologies Cisco seront par ailleurs déployées dans le futur Advanced Technology Center (ATC) de SCC France, où les clients pourront tester et valider des architectures en conditions réelles.

SCC France revendique plus de 2,9 milliards d’euros de chiffre d’affaires et plus de 2 700 collaborateurs.