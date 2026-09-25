BNP Paribas a conclu avec Google Cloud un partenariat de cinq ans destiné à accélérer ses usages du cloud et surtout de l’IA agentique. L’accord donnera notamment au groupe bancaire accès à Gemini Enterprise et aux différents modèles Gemini, qui viendront compléter un environnement déjà largement ouvert à plusieurs fournisseurs et technologies.

Les premiers cas d’usage concerneront Corporate & Institutional Banking (CIB), avec notamment l’automatisation de certaines étapes de l’analyse crédit ainsi que des applications dans la vente, le trading, la recherche ou la structuration. Les modèles Gemini doivent également être intégrés à LLM@CIB, l’assistant d’IA générative interne déjà utilisé par plus de 65.000 collaborateurs.

Le choix de BNP Paribas laisse penser que, dans cet accord, l’accès aux technologies d’IA de Google semble primer sur la recherche d’un environnement de « cloud de confiance ». Une approche différente de celle retenue par un autre grand groupe comme EDF, qui a choisi S3NS et Bleu pour certains de ses besoins cloud sensibles. S3NS permet d’accéder à des services issus de Google Cloud dans un environnement qualifié SecNumCloud.

La newsletter quotidienne L'actu du channel chaque matin L'essentiel de la distribution IT & télécoms, chaque matin vers 7h dans votre boîte mail.

BNP Paribas prend toutefois soin de préciser que toutes ses données n’ont pas vocation à rejoindre le cloud public. Marc Camus, DSI du groupe, a indiqué à Reuters que les informations les plus sensibles resteraient hébergées en dehors de ces environnements.

La banque inscrit surtout l’accord dans une stratégie multicloud et multimodèle. Google Cloud vient compléter un écosystème dans lequel figurent déjà IBM, Oracle ou encore Mistral AI. BNP Paribas entend continuer à sélectionner infrastructures et modèles en fonction des usages, des exigences de sécurité, des performances et des coûts.

Cette diversification ne fait pas disparaître les questions de souveraineté et d’extraterritorialité liées au recours aux hyperscalers américains. Elle permet en revanche au groupe bancaire de ne pas dépendre d’un fournisseur unique et de conserver plusieurs options selon la sensibilité des applications et des données.

Crédit photo : BNP Paribas