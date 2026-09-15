Spie ICS renouvelle sa collaboration avec la Région Occitanie dans le cadre d’un dispositif, baptisé loRdi, qui consiste à fournir des PC aux élèves de lycée et en assurer la maintenance. Ce partenariat est conclu pour une durée d’1 an reconductible deux fois. Piloté par Déborah Bouteiller, le projet mobilise 70 personnes au sein de l’ESN française.

Les équipes de Spie ICS se déplacent actuellement dans près de 226 lycées publics pour distribuer gratuitement des ordinateurs portables aux 61.000 lycéen·ne·s concerné·e·s, en classe de seconde ou en première année de CAP. Un communiqué précise que chaque ordinateur est préparé avec une suite composée d’environ 500 logiciels et ressources sélectionnés par les rectorats de Toulouse et de Montpellier. L’ordinateur reste à la disposition de l’élève pendant toute sa scolarité au lycée.

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Le service après-vente est assuré par Spie ICS depuis son agence de Nîmes. Les équipes prennent en charge les demandes d’assistance et les pannes, avec une immobilisation de l’ordinateur le plus souvent inférieure à 5 jours.

Dans les établissements privés non labellisés, les familles peuvent également faire la demande d’un ordinateur selon les modalités fixées par la Région, avec une participation financière de la Région définie en fonction du quotient familial.