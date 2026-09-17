Conformément à la feuille de route dévoilée lors de l’annonce de sa création au printemps, Nubevia concrétise sa stratégie de croissance externe avec les acquisitions d’Hexawin et de Comlink. Réalisées en juillet et effectives depuis le 1er septembre, ces deux opérations portent le chiffre d’affaires consolidé du nouvel ensemble à 33 millions d’euros (au lieu de 18 M€ initialement) et ses effectifs à plus de 120 collaborateurs (70 initialement). Au passage, elles lui offrent l’opportunité de d’élargir sensiblement son périmètre d’activité.

Comlink apporte une infrastructure télécom nationale

Fondée en 2014 près de Lille, Comlink emploie 40 personnes et a réalisé près de 10 M€ de chiffre d’affaires en 2025. Positionnée auprès des ETI, grands comptes et collectivités, la société intervient dans l’intégration télécoms, la téléphonie et le cloud, et dans le déploiement d’infrastructures optiques très haut débit. Elle exploite notamment près de 1 000 kilomètres de réseaux optiques déployés en propre.

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Son intégration permet à Nubevia de structurer une activité Réseau Télécom et de disposer d’une offre de connectivité optique à couverture nationale. Elle complète ses expertises existantes d’hébergement, de cloud, d’infogérance et de cybersécurité managée.

Hexawin renforce les services managés de proximité

Hexawin apporte de son côté une vingtaine de collaborateurs et environ 4 M€ de chiffre d’affaires. Implantée à Vitrolles, Montpellier et Avignon, l’entreprise cible essentiellement les PME et ETI avec des prestations de gestion, de sécurisation et de transformation des infrastructures numériques, essentiellement sous forme de services managés. L’opération renforce donc à la fois le maillage de Nubevia dans le Sud-Est et en Occitanie et ses capacités de services managés de proximité.

Avec Hexawin et de Comlink, le groupe combine connectivité, cloud et services managés et espère développer des ventes croisées entre leurs portefeuilles clients respectifs. Nubevia dispose désormais de 17 datacenters (13 lors de son lancement), dont deux en propre. Le groupe indique que les équipes et interlocuteurs clients d’Hexawin et Comlink restent en place, tandis que les deux sociétés adopteront progressivement la bannière Nubevia. Nicolas Tephany, président fondateur d’Hexawin et Anthony Oger, directeur général de Comlink, restent opérationnels et impliqués au capital.