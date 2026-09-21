Board of Cyber poursuit le renforcement de ses équipes commerciales avec l’arrivée de Christophe Lasbordes au poste de Channel Director. Sous la responsabilité de Sylvain Lefeuvre, directeur général adjoint, il aura pour mission de construire et piloter la stratégie de distribution de la jeune pousse, de développer son réseau de partenaires, de mettre en place des programmes de formation et de nouer de nouvelles alliances technologiques.

Christophe Lasbordes rejoint Board of Cyber après dix-neuf ans passés chez Oodrive, où il a occupé différentes fonctions commerciales et managériales. Il y exerçait dernièrement comme Global Account Manager auprès de grands comptes des secteurs de l’énergie et des infrastructures. Son parcours l’a notamment amené à travailler sur des solutions de cybersécurité, de protection de l’information et de cloud souverain ainsi que sur la création d’offres qualifiées par l’Anssi.

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Cette nomination intervient deux mois après celle de Benoist Desanlis au poste de directeur commercial, lui aussi en provenance d’Oodrive. Board of Cyber avait auparavant renforcé son encadrement avec l’arrivée de Vincent Durand comme directeur technique adjoint fin juin et celle de Sylvain Lefeuvre comme directeur général adjoint en mars.

Fondée en 2022 et spécialisée dans la gestion du risque cyber, Board of Cyber développe des solutions SaaS automatisées permettant d’évaluer et de piloter la performance cyber des organisations et de leurs écosystèmes. L’entreprise indique désormais compter 50 collaborateurs et accompagner plus de 500 clients.