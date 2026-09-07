Bleu, le fournisseur de « cloud de confiance » fondé par Capgemini et Orange, annonce avoir obtenu les certifications ISO/IEC 27001:2022 et Hébergeur de Données de Santé (HDS V2). Délivrées en août par LSTI, filiale du groupe Apave, elles viennent conforter son positionnement auprès des organisations manipulant des données sensibles, notamment dans le secteur public et la santé.

La certification ISO 27001 couvre les activités d’hébergement, de maintien en condition opérationnelle et de support des services cloud opérés par Bleu. La certification HDS V2 porte pour sa part sur les six activités prévues par le référentiel, permettant au fournisseur d’héberger des données de santé à caractère personnel sur l’ensemble du périmètre couvert par son certificat.

La newsletter quotidienne L'actu du channel chaque matin L'essentiel de la distribution IT & télécoms, chaque matin vers 7h dans votre boîte mail.

Ces certifications constituent une nouvelle étape dans la construction de l’offre de Bleu, qui repose sur les technologies Microsoft Azure et Microsoft 365. Le fournisseur poursuit parallèlement le processus de qualification SecNumCloud 3.2 de l’Anssi pour ses services IaaS, PaaS et CaaS. Après avoir validé le jalon J0 en avril 2025, il avait franchi le jalon J1 en novembre dernier, ouvrant la voie aux audits techniques et opérationnels.