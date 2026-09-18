Quelque 12.000 salarié·e·s taïwanais·e·s du géant étasunien de puces mémoire Micron, représenté·e·s par des syndicats, demandent une prime de 83 mois de salaire et une redistribution trimestrielle de 15% des bénéfices d’exploitation de Micron.

« Les membres de l’équipe de main-d’œuvre directe de Taïwan recevront des rémunérations totales allant de 35 à 68 mois de salaire, avec une compensation minimale en espèces de 1,7 million de NT$ (53.700 dollars ou 46.190 euros) pour l’exercice 2026 », promet Micron dans un communiqué.

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Cette décision de la direction de redistribuer les profits n’a pas coulé de source, en dépit des résultats financiers mirobolants de Micron. Il a fallu que les syndicats taïwanais menacent de faire grève.

Pour mémoire, Micron vient d’enregistrer un chiffre d’affaires record de 41,5 milliards de dollars, soient 35,6 milliards d’euros, au troisième trimestre de l’exercice 2026. Cela représente une croissance de 340% sur un an. La capitalisation boursière de Micron a récemment franchi la barre des 1.000 milliards de dollars.