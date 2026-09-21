Après avoir utilisé les données de géolocalisation de ses utilisateur·rice·s à des fins publicitaires en Europe entre 2018 et 2020, sans consentement explicite, Google écope d’une amende de 403 millions d’euros de la part de la Commission irlandaise pour la protection des données (DPC). Le géant étasunien a en effet son siège européen en Irlande.

« En raison des manquements de Google », les utilisateurs « pouvaient ignorer que leur localisation était utilisée, par exemple, pour les influencer au moyen de publicités ou pour déduire leurs centres d’intérêt, et pouvaient perdre le contrôle de leurs données à caractère personnel », déclare Graham Doyle, commissaire à la DPC, dans un communiqué. Google fait l’objet de trois autres enquêtes de la DPC, « toutes à un stade avancé », ajoute le régulateur irlandais des données.

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Par ailleurs, en juillet dernier, la Cour de justice de l’Union européenne a confirmé l’application d’une amende de 4,1 milliard d’euros infligée à Google pour violation des règles de concurrence concernant son système d’exploitation mobile.