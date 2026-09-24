TD Synnex a une nouvelle fois largement dépassé les attentes au troisième trimestre de son exercice 2026, clos fin août. Le distributeur a réalisé un chiffre d’affaires de 21,6 milliards de dollars, en hausse de 37,7% sur un an, alors que les analystes tablaient sur environ 18,8 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté par action atteint 5,68 dollars, contre 4,64 dollars attendus.

La croissance reste soutenue dans toutes les régions. Les Amériques prennent cette fois la tête avec un chiffre d’affaires en hausse de 40% à 10,3 milliards de dollars. L’Europe progresse de 30% à 6,4 milliards de dollars, tandis que l’Asie-Pacifique et le Japon avancent de 22% à 1,1 milliard.

L’Europe se distingue par sa rentabilité

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Si elle n’est plus comme au premier trimestre la région affichant la plus forte croissance, l’Europe se démarque par l’amélioration de son résultat opérationnel ajusté. Ce dernier fait plus que doubler (+116%) pour atteindre 155 millions de dollars. Il progresse de 36% dans les Amériques et de 38% en Asie-Pacifique et au Japon.

La dynamique du groupe reste largement portée par les infrastructures. Les facturations brutes d’Advanced Solutions augmentent de 37% à 14,5 milliards de dollars, contre une hausse de 16% à 10,3 milliards pour le portefeuille Endpoint Solutions.

Hyve Solutions continue parallèlement de profiter de l’explosion des investissements dans les infrastructures destinées à l’IA. Son chiffre d’affaires progresse de 52% à 3,8 milliards de dollars et ses facturations brutes font plus que doubler, à 7 milliards.

Pour son quatrième trimestre, TD Synnex vise environ 22,2 milliards de dollars de chiffre d’affaires, ce qui représenterait encore une croissance proche de 28% sur un an.

« L’adoption de l’IA en entreprise progresse vers des déploiements en production plus larges », commente dans un communiqué Patrick Zammit, PDG de TD Synnex (photo). « La modernisation des centres de données demeure une priorité, les organisations se préparant aux exigences des infrastructures de nouvelle génération, tandis que l’IA engendre de nouvelles exigences en matière de sécurité, de gouvernance et de conformité dans les environnements technologiques. Nous sommes convaincus que ces tendances élargissent nos perspectives pour les divisions Distribution et Hyve et confortent notre confiance dans notre potentiel de croissance à long terme ».