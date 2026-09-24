Après plusieurs mois de conception et une phase pilote menée durant l’été, le Label Qualité Numérique est entré officiellement dans sa phase de déploiement à grande échelle le 21 septembre. Dix prestataires l’ont déjà obtenu à date. Ils devraient être des milliers à terme.

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Le projet est né il y a deux ans d’une initiative de la DGE conduite dans le cadre de France Num pour, d’une part, répondre aux difficultés rencontrées par les TPE-PME pour sélectionner leurs prestataires numériques et, pour d’autre part, permettre à ces derniers de mieux se mettre en valeur.