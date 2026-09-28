L’hébergeur infogéreur breton Ecritel vient d’obtenir la qualification SecNumCloud pour deux de ses offres infogérées : Secure Cloud et Secure Backup. Ces services cloud sont destinés aux administrations publiques et aux opérateurs d’importance vitale. Secure Cloud est une offre de cloud privé pour garantir l’hébergement sécurisé d’applications et de données sensibles tandis que Secure Backup est la première offre de sauvegarde qualifiée SecNumCloud du marché. Le développement de ces offres a bénéficié du soutien de France 2030 dans le Morbihan où Ecritel a son siège social.

Pour mémoire, la qualification SecNumCloud est délivrée par l’Anssi, l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information. Elle existe depuis 10 ans et repose sur des exigences très élevées en matière de sécurité et de souveraineté.

L’infogérance et l’accompagnement 24h/24, 7 jours sur 7, de la clientèle d’Ecritel est assuré par des équipes basées en France métropolitaine et outremer (Guadeloupe et Polynésie), là où s’applique le RGPD.

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« L’obtention de la qualification SecNumCloud est l’aboutissement de deux années d’engagement autour de la sécurité et d’investissements tant matériels qu’humains », assure Audrey Louail, co-présidente d’Ecritel (cf. photo), dans un communiqué. « La souveraineté ne vaut que si la donnée reste récupérable, y compris après une attaque ».

Rappelons que la société familiale créée en 1985 était déjà certifiée HDS, ISO 27001, ISO 9001, ISAE 3402 et PCI-DSS. Depuis mai 2026, le groupe est détenu en totalité par ses fondateurs et par une partie de ses 250 collaborateur·rice·s.