75% des entreprises françaises et européennes qui utilisent de l’intelligence artificielle n’ont pas clairement défini leurs objectifs au préalable, selon une étude menée par Rebura, un cabinet de conseil du groupe Westcon-Comstor depuis 2024.

Seul un quart des organisations interrogées ont défini les résultats métiers attendus de leurs initiatives d’IA. 58% du panel mène des expérimentations ponctuelles, non structurées. 19% déclare ne disposer d’aucun résultat clairement défini pour ses initiatives d’IA.

37% indiquent que leurs activités liées à l’IA sont principalement motivées par des directives émanant de la direction générale. En conséquence, seules 27% des initiatives d’IA sont finalement déployées avec succès dans des environnements de production, selon le rapport.

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« Les organisations subissent une pression croissante pour démontrer leurs progrès en matière d’IA, alors même que beaucoup d’entre elles n’ont pas clairement défini les résultats qu’elles cherchent à atteindre », remarque Aaron Rees, le PDG de Rebura. « La véritable valeur naît de la combinaison entre la technologie, une gouvernance adaptée, des fondations de données solides et une discipline opérationnelle rigoureuse ».

L’enquête met en exergue un écart de préparation entre les PME et les grandes entreprises. Seules 14% des PME considèrent que leurs données sont prêtes pour l’IA, contre 36% des grandes entreprises. 46% des PME rencontrent des difficultés liées à la mauvaise qualité des données et 58% citent la sécurité et la conformité comme un problème.

« De nombreuses organisations continuent de rencontrer des difficultés liées à la gouvernance, à la planification, à la préparation des données et aux processus opérationnels », rappelle Rebura.

Méthodologie

L’étude a été menée par Coleman Parkes pour le compte de Rebura en mai 2026. Echantillon de 300 organisations de petite, moyenne et grande taille, engagées dans des initiatives d’intelligence artificielle (IA) en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni. Les entreprises interrogées opéraient dans 11 secteurs, notamment la technologie, les services professionnels, les services financiers, l’industrie manufacturière et la santé, et comptaient en moyenne 2.494 collaborateur·rice·s. Parmi les répondant·e·s : des membres de direction des opérations informatiques, de la transformation numérique et des infrastructures informatiques. Pour rappel, Westcon-Comstor est un distributeur technologique mondial spécialisé dans la cybersécurité, les réseaux et les solutions de cloud hybride. Présent dans plus de 50 pays, l’entreprise opère à travers trois entités : Westcon, Comstor et Rebura.