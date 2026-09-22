Palo Alto Networks enrichit l’offre de sa division Unit 42 avec Continuous Frontier AI Defense, un service de sécurité offensive continue reposant sur plusieurs modèles d’IA de pointe, dont Mythos 5 d’Anthropic et GPT-5.6-Cyber d’OpenAI. L’objectif est d’identifier, valider et aider à corriger en continu les vulnérabilités exploitables avant qu’elles ne soient utilisées par des attaquants.

Le service combine expertise humaine et agents d’intelligence artificielle. Unit 42 indique sélectionner le modèle le plus adapté à chaque tâche, en s’appuyant également sur des modèles à poids ouverts. Selon ses propres évaluations, aucun modèle utilisé isolément ne détecterait plus de 40% des vulnérabilités présentes dans un environnement complexe, ce qui justifie le recours à une approche multimodèle.

Continuous Frontier AI Defense analyse notamment les applications web, les API, les infrastructures cloud, les dépôts de code et les actifs réseau. Il ne se limite pas à identifier les vulnérabilités : il cherche aussi à vérifier leur exploitabilité, à reconstituer des chaînes d’attaque et à hiérarchiser les actions correctives.

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Cette nouvelle offre prolonge Frontier AI Defense, lancé par Unit 42 en avril. Ce premier service proposait une analyse de l’exposition à un instant T et un plan de sécurité destiné à évaluer les capacités existantes et à accompagner la modernisation des dispositifs de cybersécurité. Continuous Frontier AI Defense ajoute à cette approche une logique de tests et de remédiation continus.

Les recommandations peuvent aller jusqu’à des indications au niveau du code et à la mise en place de correctifs virtuels. Palo Alto Networks présente cette approche comme une réponse à l’accélération des attaques liée à l’IA. Unit 42 affirme avoir observé dans certains cas une réduction allant jusqu’à 97% du temps nécessaire pour mener une attaque.

Le géant américain indique avoir validé son nouveau service pendant six mois, en interne et au cours de plus de 100 missions clients, après 17 millions de dollars d’investissements. Continuous Frontier AI Defense est commercialisé mondialement sous forme d’abonnement annuel.