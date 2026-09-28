4 millions de dollars par entreprise : tel est le coût moyen des projets d’IA annulés en 2026, selon une étude de Cognizant menée auprès de 1.100 responsables de grandes entreprises et 100 start-ups dans le monde. Un quart des entreprises interrogées a déjà suspendu ou abandonné un déploiement d’IA en 2026.

Le rapport de Cognizant va plus loin et révèle que seules 32% des directions d’entreprises sont en mesure de justifier de gains de productivité tangibles liés à l’IA. Pour autant, la quasi-totalité des grandes entreprises du panel prévoit d’augmenter encore ses investissements en IA au cours des deux prochaines années.

Loin d’en déduire que les promesses de gains liés à l’IA ont fait tourner les têtes des dirigeant·e·s d’entreprises, Cognizant estime que leurs investissements étaient tout simplement mal alloués, par manque de maturité sur le sujet. L’ESN affirme notamment que la capacité de calcul nécessaire a été sous-estimée et que l’attention des entreprises ne s’est pas suffisamment portée sur la qualité des données : « 64% des grandes entreprises présentent au moins une dimension de leur infrastructure de données insuffisamment préparée pour l’IA avec des conséquences directes sur les résultats qu’elles obtiennent ».

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« En France comme ailleurs, nous observons le même décalage : des ambitions élevées, des budgets en hausse mais des résultats qui tardent à se matérialiser. Un projet IA n’échoue pas parce que le modèle est mauvais. Il échoue parce que les données ne sont pas prêtes, parce que l’infrastructure ne suit pas, ou parce que des indicateurs de succès clairs et précis n’ont pas été définis », déclare Gagan Syal, le directeur Europe du sud et Moyen-Orient de Cognizant, dans un communiqué.

L’étude souligne le rôle positif des partenaires lors des déploiements : « Les entreprises qui obtiennent les meilleurs résultats sont celles qui font le plus appel à des expertises extérieures pour renforcer leurs fondations avec un écart de plus de 18 points par rapport aux segments les moins performants ».

Méthodologie

Cette étude a été menée par Cognizant courant 2026 auprès de 1.100 dirigeant·e·s de grandes entreprises mondiales et 100 start-ups réparties dans dix secteurs d’activité.