La pépite française du platform engineering Cycloid annonce avoir été retenue par la Commission européenne pour fournir le portail développeurs associé à son marché-cadre de cloud souverain de 180 millions d’euros. Jusqu’à 5.000 développeurs pourront passer par sa plateforme pour accéder aux services des quatre groupements sélectionnés au printemps dernier.

Nouvelle touche française dans le dispositif de cloud souverain de la Commission européenne. Cycloid annonce que son portail de développement interne servira d’interface commune aux développeurs pour accéder aux différentes offres de cloud référencées dans le cadre du marché de 180 millions d’euros attribué en avril dernier pour une durée de six ans.

Bruxelles avait retenu quatre attributaires : Post Telecom, en partenariat avec CleverCloud et OVHcloud ; STACKIT ; Scaleway ; et Proximus, en partenariat avec S3NS (une coentreprise Thales-Google Cloud), Clarence et Mistral.

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Cycloid intervient désormais comme couche d’accès commune à ces différentes infrastructures. Sa plateforme doit permettre aux développeurs de la Commission de sélectionner, déployer et administrer les services disponibles sans avoir à utiliser séparément les interfaces de chacun des fournisseurs. Elle peut également fédérer des environnements de cloud privé, public ou souverain et des infrastructures sur site.

Ce positionnement fait directement écho à l’architecture multi-fournisseurs privilégiée par la Commission. Lors de l’attribution du marché, celle-ci avait mis en avant sa volonté de renforcer sa résilience et d’éviter de recréer une dépendance envers un fournisseur unique. Les offres avaient notamment été évaluées sur des critères de souveraineté stratégique, juridique et opérationnelle, de transparence de la chaîne d’approvisionnement et d’ouverture technologique.

Cycloid n’arrive toutefois pas en terrain inconnu. La société indique que la Commission utilisait auparavant depuis près de dix ans un portail développé en interne et qu’elle l’a remplacé par sa technologie il y a environ un an. Elle précise également avoir conclu avec Bruxelles un accord stratégique lui donnant le statut de fournisseur logiciel préapprouvé via le « software broker » de la direction générale DIGIT. D’autres institutions européennes peuvent ainsi acquérir sa technologie selon des conditions pré-négociées.

Fondé en 2015 par Benjamin Brial, Cycloid s’est spécialisé dans le platform engineering et l’orchestration des environnements hybrides et multicloud. La société parisienne avait levé 5 millions d’euros début 2025 auprès de Reflexion Capital et de plusieurs investisseurs individuels afin notamment d’accélérer son développement européen et international.