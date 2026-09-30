l’éditeur de cybersécurité rennais Sekoia annonce la disponibilité générale d’Elevate, une nouvelle couche d’IA agentique intégrée à sa plateforme de SOC autonome. Son objectif est d’automatiser l’investigation des alertes de sécurité jusqu’à la production d’un verdict exploitable par les analystes.

Les agents d’Elevate vont chercher et corrèlent de façon autonome les journaux, détections, renseignements sur les menaces et autres éléments de contexte disponibles dans l’environnement du client. Lors de sa phase d’accès anticipé, menée auprès de plus de 2.000 clients, la solution aurait réalisé plus de 425.000 investigations autonomes, avec un temps moyen de 99 secondes par enquête. Des MSSP européens et américains ayant participé aux tests font état, selon Sekoia, de temps d’investigation réduits jusqu’à cinq fois.

L’éditeur insiste toutefois sur le maintien d’une supervision humaine. Les analystes peuvent consulter les requêtes exécutées par les agents et les éléments ayant conduit à leurs conclusions, puis valider, corriger ou annuler leur verdict. L’ensemble des modifications est journalisé afin de conserver une piste d’audit.

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« Les machines mènent des enquêtes à grande échelle, les gens définissent les politiques, supervisent les opérations et prennent les décisions qui ont des conséquences », résume Freddy Milesi, cofondateur et dirigeant de Sekoia (photo).

Elevate s’appuie notamment sur les solutions de renseignement sur les menaces (Sekoia Intelligence) et d’analyse de données de sécurité développées par la startup. L’offre se veut par ailleurs indépendante des modèles d’IA et interopérable avec les outils déjà utilisés par les clients.

Ce lancement prolonge la stratégie d’automatisation du SOC engagée par Sekoia. L’entreprise, qui revendiquait déjà en 2025 plus de 10 M€ de revenus annuels récurrents et une croissance de 250% en deux ans, fait notamment des fournisseurs de services de sécurité managés un axe important de son développement.