DXC Technology annonce la nomination de Dominique Bilger au poste de directeur général de sa filiale française. Il succède à Yonel Wartski, qui occupait cette fonction depuis novembre 2024.

Fort de plus de trente ans d’expérience dans les services managés, le conseil et la transformation IT, Dominique Bilger aura notamment pour mission de piloter la croissance de DXC en France, l’exécution commerciale, la performance opérationnelle et la livraison des services.

Parmi ses priorités figurent la modernisation des systèmes critiques, notamment autour de la plateforme de services managés DXC OASIS, ainsi que l’accompagnement des entreprises dans le passage de leurs projets d’IA de l’expérimentation à la production, avec en toile de fond les enjeux de sécurité, de conformité réglementaire et de souveraineté des données.

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Ptoduit de la promotion interne, Dominique Bilger a effectué l’essentiel de sa carrière chez CSC, société qui a fusionné en 2017 avec la division Enterprise Services de HPE pour former DXC Technology. Avant de prendre la direction générale de DXC France, Dominique Bilger occupait au sein de DXC le poste de Client Partner, chargé de programmes de transformation complexes dans l’industrie, les services financiers et le secteur public.