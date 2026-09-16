Fondée le 12 septembre 2001 à Cesson-Sévigné, près de Rennes, et simultanément implantée à Paris, l’ESN Niji fête ses 25 ans d’existence. Elle compte à présent plus de 1.400 salarié·e·s (33% de femmes / 67% d’hommes / moyenne d’âge de 35 ans) à Lille, Nantes, Lyon, Bordeaux, Angers et Nice, mais aussi au Maroc, en Espagne et à Singapour. La présence internationale représente 10% des effectifs.

L’ESN explique adresser désormais des entreprise de toutes tailles : les grands comptes nationaux et internationaux, les ETI et les PME, ainsi que les organismes publics. Sa clientèle est issus de secteurs économiques variés tels que l’énergie, les télécommunications, la distribution, le luxe, les mobilités, les industries spécialisées ou la banque-assurance.

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Revendiquant plus de 135 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2025, Niji anticipe une trajectoire allant vers les 140 millions d’euros en 2026. Elle reste détenue majoritairement par ses dirigeants et assume une certaine indépendance financière. Son co-fondateur Hugues Meili (cf. photo) a d’abord emmené avec lui Laurent Saint-Marc et Christophe Dandois, devenu entrepreneur à son tour. Jérémie Manigne est arrivé à la direction générale déléguée de l’entreprise en 2014.

La croissance à l’international de Niji a été récemment complétée par le rachat de WITH Madrid, acteur technologique fortement ancré dans l’IA, le 1er septembre 2026.