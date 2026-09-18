A l’occasion de son événement annuel Dreamforce, le géant étasunien du CRM annonce avoir co-développé avec Nvidia un modèle de raisonnement spécifique à la vente et à la gestion de la relation client. Baptisé Koa, ce modèle IA ouvert vise à générer ou qualifier des pistes commerciales, faire évoluer une opportunité ou effectuer une séquence d’actions dans Agentforce, la plateforme de configuration d’agents IA autonomes de Salesforce.

Salesforce explique que Koa n’a pas été conçu de zéro comme Claude ou ChatGPT. Ce modèle, dit ‘open-weight’, se base sur Nemotron 3 Super de Nvidia. Il a été entraîné ensuite avec des scenarii synthétiques issus de divers déploiements CRM effectués par Salesforce ces 25 dernières années.

La newsletter quotidienne L'actu du channel chaque matin L'essentiel de la distribution IT & télécoms, chaque matin vers 7h dans votre boîte mail.

L’éditeur de San Francisco revendique contrôler les poids de Koa et exécuter son entraînement et son inférence dans sa propre infrastructure. Salesforce cherche ainsi à réduire sa dépendance à un modèle externe.

Actuellement en phase pilote, Koa sera disponible dès l’hiver 2026 aux Etats-Unis. Reste à savoir comment se passera le déploiement en Europe, notamment avec les problématiques de souveraineté des données et les exigences strictes de l’Union européenne en la matière.