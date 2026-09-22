Bull vient de démarrer l’intégration de Rhea1 sur sa plateforme BullSequana XH3000 destinée à Jupiter. Le processus de validation matérielle et logicielle de Rhea1 avait commencé en mai dernier.

Avec plus de 61 milliards de transistors, Rhea1 intègre 80 cœurs arm Neoverse V1 dans un seul boîtier. Chaque cœur comprend 2 extensions vectorielles évolutives de 256 bits chacune, 4 piles de mémoire à large bande passante HBM embarquées, 4 interfaces DDR5 prenant en charge 2 DIMM par canal (2DPC) et 104 voies d’interface PCIe Gen5.

Rhea1 est le premier microprocesseur (CPU) conçu en Europe à être déployé sur le premier supercalculateur exascale construit en Europe. D’une puissance de 1 milliard de milliards de calculs par seconde, Jupiter appartient à EuroHPC et est hébergé et exploité par le centre de supercalcul de Jülich (JSC), en Allemagne. « Rhea1 joue un rôle majeur dans le module Cluster de Jupiter. Il vient compléter le module Booster basé sur des GPU, par une architecture basée sur des CPU qui a été conçue pour une large gamme de charges de travail complexes et gourmandes en données. La bande passante mémoire élevée de Rhea1 est particulièrement bien adaptée aux applications portant sur de grandes quantités de données. L’intégration de cette technologie européenne dans Jupiter est une étape importante pour mettre ces capacités à la disposition de la communauté scientifique », souligne le professeur Thomas Lippert, directeur du JSC, dans un communiqué.

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« Cette étape décisive témoigne de la capacité de l’Europe à affirmer sa souveraineté technologique dans les domaines du supercalcul et de l’IA », ajoute SiPearl. L’entreprise française est basée en région parisienne et également implantée à Sophia Antipolis.