Dans un contexte marqué par la multiplication des cyberattaques et des fuites de données touchant les administrations, l’UGAP étoffe son dispositif de cybersécurité à destination du secteur public. La centrale d’achat met en avant deux nouveautés récentes – un marché de cybersécurité réseau attribué cet été notamment à Econocom Exaprobe et un partenariat avec Cybermalveillance.gouv.fr – qui complètent les marchés déjà confiés à SCC et Orange Cyberdefense.

Entré en vigueur en juillet pour trois ans, le marché « Cybersécurité réseaux et prestations associées » couvre la fourniture, l’intégration, le déploiement et l’exploitation de solutions de sécurité réseau. Econocom Exaprobe s’appuie notamment sur Cisco, Fortinet, Stormshield, Gatewatcher, F5, EfficientIP et Eviden pour adresser la protection des accès et des flux, la détection des menaces, la sécurité applicative ou encore le chiffrement.

Cette nouvelle brique complète le marché multi-éditeur opéré par SCC France, qui permet déjà aux clients publics de l’UGAP d’accéder à un large catalogue de logiciels de cybersécurité, notamment pour la protection des postes, la gestion des identités et des accès ou les coffres-forts numériques.

La newsletter quotidienne L'actu du channel chaque matin L'essentiel de la distribution IT & télécoms, chaque matin vers 7h dans votre boîte mail.

Pour les prestations de services, l’UGAP s’appuie depuis 2024 sur Orange Cyberdefense, associé à Accenture et EY. Le marché couvre notamment les audits, tests d’intrusion, activités de conseil, accompagnement à l’homologation, préparation à NIS2, surveillance des systèmes d’information et réponse aux incidents.

L’autre nouveauté remonte à juin avec la signature d’une convention entre l’UGAP et Cybermalveillance.gouv.fr. Elle vise à renforcer la sensibilisation des administrations, collectivités et établissements publics aux risques numériques et à diffuser plus largement les ressources du dispositif national.

Avec cet ensemble, l’UGAP cherche à proposer aux acteurs publics un guichet plus complet couvrant équipements, logiciels, services et sensibilisation, tout en simplifiant leurs procédures d’achat.