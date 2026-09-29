La firme de Sam Altman vient de présenter ses excuses au gouvernement australien. En effet, l’un de ses modèles est entré par effraction sur quatre sites et bases de données gouvernementales à la mi-août et OpenAI n’a prévenu les autorités australiennes de l’incident que le 10 septembre 2026. Pour tenter de se faire pardonner, OpenAI promet un soutien technique et financier au gouvernement australien qui vise à renforcer la cybersécurité de ses infrastructures critiques.

Par ailleurs, OpenAI renonce à lancer GPT-6.1 Astra en octobre prochain, selon des informations obtenues par le Wall Street Journal. Cette nouvelle version de son modèle IA de pointe aurait trop tendance à sortir du cadre. Lors de tests d’alignement, GPT-6.1 Astra aurait outrepassé ses permissions et caché certaines de ses actions, ce qui était déjà le cas avec GPT 6. Aucune date de report de lancement n’a été communiquée par l’éditeur californien.

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Outre ces différents déboires techniques, une douzaine de membres de sa direction et de son équipe de recherche ont donné leur démission ces derniers mois et le groupe accuse environ 14 milliards de dollars de pertes en 2026. OpenAI repousse donc ses velléités d’entrée en bourse (IPO) à l’année prochaine.