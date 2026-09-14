Onepoint annonce l’ouverture de 600 postes d’ici la fin de l’année, dont 350 dans les métiers de la data et de l’intelligence artificielle. Cette nouvelle vague s’inscrit dans l’objectif de 1.200 recrutements fixé par le groupe pour 2026, dont 800 en France. Onepoint indique avoir déjà recruté 650 personnes à fin juillet.

Le groupe de conseil entend ainsi renforcer les compétences nécessaires à sa stratégie de développement autour de l’IA. Il prévoit notamment des opérations de recrutement début octobre à Paris, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Lyon, Aix-en-Provence et Strasbourg. La cooptation, à l’origine de 35% de ses recrutements, sera également mobilisée.

Cette campagne accompagne le plan stratégique « Onepoint 2029 », qui doit notamment accélérer le développement du groupe dans la data, l’IA et le cloud sécurisé, ainsi qu’à l’international. Onepoint ambitionne d’atteindre 1,2 milliard d’euros de chiffre d’affaires à cet horizon, contre 600 millions d’euros actuellement.

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Cette campagne intervient aussi dans un contexte social qui avait suscité des critiques ces derniers mois. En juin, L’Informé faisait état de plusieurs contentieux autour de licenciements intervenus en 2025, pointant un soupçon de « PSE déguidé ». Onepoint indiquait en réponse avoir procédé à 91 licenciements individuels sur l’année, soit moins de 3% de ses effectifs, tout en affirmant les avoir tous remplacés et avoir recruté 571 collaborateurs.

Pour soutenir son changement d’échelle, Onepoint a également renforcé cet été son équipe dirigeante avec l’arrivée d’Anthony Cirot, ancien dirigeant de Google Cloud, comme directeur général délégué chargé du développement. Il a notamment pour mission d’accélérer les relations du groupe avec les grands acteurs du cloud et de l’IA.