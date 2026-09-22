La start-up francilienne Primo annonce avoir réalisé un nouveau tour de table de 8 millions de dollars, soit près de 7 millions d’euros. Sa première levée de fonds datait de 2023, pour la somme de 3,2 millions d’euros.

Fondée en 2022 par Martin Pannier, Antoine de Mereuil et Nicolas Nallet, la jeune pousse édite une solution de gestion de parc informatique basée sur de l’IA. Son revenu récurrent annuel est supérieur à 3,4 millions d’euros, en croissance d’un facteur quatre sur un an.

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« Cette levée nous permet de franchir une étape supplémentaire : permettre à nos clients de déployer des agents IA qui exécutent ces processus de bout en bout, avec toute la traçabilité et le contrôle qu’ils exigent », souligne Martin Pannier, co-fondateur et actuel CEO de Primo, dans un communiqué.

Ce nouveau financement doit permettre à l’entreprise de doubler ses effectifs et d’accélérer son développement à l’international. La start-up revendique plus de 400 clients dans dix pays. Plus de 40% d’entre eux se situent hors de France.