La pépite italienne de la cybersécurité embarquée Exein annonce une nouvelle levée de fonds de 270 millions de dollars (234 M€) qui la valorise désormais 1,7 milliard de dollars (1,4 Md€). L’opération fait de la société romaine la première licorne italienne de la cybersécurité.

Le tour est mené par le fonds américain Headline, avec la participation notamment de Sofina, Goldman Sachs, de l’European Tech Champions Initiative, de KfW Capital et de T.Capital, le fonds de capital-risque de Deutsche Telekom. Plusieurs investisseurs historiques, dont Balderton Capital et HV Capital, remettent également au pot.

Cette nouvelle levée intervient après un financement de 100 millions d’euros annoncé fin 2025, lui-même précédé d’un tour de 70 millions d’euros quelques mois plus tôt. Exein indique avoir quadruplé son revenu annuel récurrent sur un an au premier semestre 2026.

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Fondée à Rome en 2018, Exein développe des technologies de protection directement intégrées aux équipements et à leurs firmwares. Sa plateforme vise notamment les objets connectés, les environnements industriels, l’automobile et la robotique. Sa solution Photon, dévoilée cette année, intervient au niveau du noyau des systèmes afin de détecter et bloquer certaines attaques avant leur exécution.

Les nouveaux fonds doivent financer l’expansion de l’entreprise aux États-Unis et en Asie-Pacifique et accélérer ses développements autour de la « Physical AI », c’est-à-dire des systèmes d’intelligence artificielle capables d’interagir avec le monde physique. Exein travaille notamment sur un modèle de fondation spécialisé dans la cybersécurité, entraîné à partir des données issues des équipements protégés par ses technologies. Les premiers modèles sont attendus au premier trimestre 2027.

La société entend également poursuivre sa stratégie de croissance externe. Parallèlement à la levée de fonds, elle augmente le montant de sa ligne de crédit renouvelable, pilotée par J.P. Morgan et désormais également soutenue par KfW, afin de renforcer sa capacité à financer des acquisitions en Europe et aux États-Unis.