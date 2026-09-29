Arnaud Erulin va occuper le poste de directeur général du groupe Koesio dès le 1er octobre 2026. Il succède à Gilles Perrot qui reste actionnaire et membre du Conseil Stratégique mais n’exerce plus de fonction opérationnelle depuis septembre 2025.

Le Président Fondateur de Koesio, Pieric Brenier, recrée ainsi un nouveau binôme de direction. « Son expérience au sein d’entreprises internationales et sa connaissance des métiers de la transformation vont beaucoup nous aider », dit-il d’Arnaud Erulin dans un communiqué. Tandis que Pieric Brenier (à gauche sur la photo) conserve la vision stratégique à long terme du groupe fondé en 1991 ainsi que la responsabilité des opérations de croissance externe, Arnaud Erulin (au centre de la photo) a pour mission de piloter la gestion opérationnelle et l’intégration des métiers.

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Fort de plus de 30 ans d’expérience au sein d’Accor et Edenred, Arnaud Erulin a été membre du comité exécutif d’Edenred pendant 15 ans. Il occupait depuis 2022 le poste de directeur général de la division Benefits & Engagement qui représentait 65% des revenus du groupe, 1,8 milliard d’euros de chiffre d’affaires et 7.000 collaborateur·rice·s. Arnaud Erulin est diplômé de l’European Business School (1993) et titulaire d’un Executive MBA de l’ESCP (2004).