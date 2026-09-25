L’iPhone Duo, premier smartphone pliant d’Apple, est disponible à la vente dès la mi-octobre 2026 à un prix record : de 2.339 euros pour le modèle entrée de gamme à 3.839 euros pour le haut de gamme de 2 To.

Pour Jérôme Segura, VP Threat Research chez DataDome, cette flambée de prix est directement liée à la pénurie mondiale de puces mémoire qui touche désormais tout le secteur de la tech, des géants comme Apple jusqu’aux commerçants de composants PC. Il ajoute que le phénomène est amplifié par du ‘scalping’ automatisé par des bots.

« L’iPhone Duo arrive avec son lot d’incertitudes, notamment par rapport à l’autonomie de la batterie, l’étanchéité de l’appareil ou encore le coût de réparation », souligne le correspondant du Parisien à Cupertino, en Californie.

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Apple préfère mettre en avant une luminosité d’écran de 3.000 nits, une finition nano-texturée pour réduire les reflets ou encore un écran externe permettant jusqu’à 44 heures de lecture vidéo.

Le positionnement tarifaire et technologique d’Apple pose une question fondamentale sur la direction prise par les géants numériques, au mépris de l’urgence climatique. On est loin des impératifs de sobriété numérique. L’écran pliable et les mécanismes de charnière complexes nécessitent une quantité accrue de métaux rares, de terres rares et de matériaux composites dont l’extraction est extrêmement polluante.

L’ONG Team Congo appelle tout simplement à boycotter ce type de gadget couteux qui joue sur la surenchère technologique. Elle rappelle que la production de smartphones repose sur des minerais stratégiques tels que le coltan et le cobalt, dont une grande partie est extraite sur le sol congolais au prix de graves violations des droits humains. L’association plaide pour l’achat de matériel reconditionné, prolonger la longévité des appareils existants en privilégiant la réparation plutôt que de renouveler prématurément des appareils fonctionnels, et enfin à encourager les autres à faire de même autour de soi.