L’éditeur français Odigo de solutions de relation client en tant que service (CXaaS) et de centre de contact en tant que Service (CCaaS) vient de nommer Jean-Baptiste Auzou en tant que CEO. Il succède à Jean-Michel Breul qui devient Chief Operating Officer (COO).

Cette nouvelle organisation doit permettre à l’entreprise de combiner continuité opérationnelle et nouvelle impulsion stratégique. Aux côtés de Jean-Baptiste Auzou, Jean-Michel Breul a notamment pour mission de rendre les solutions d’orchestration d’agents IA plus innovantes dans le domaine de l’expérience client.

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Pour mémoire, Odigo revendique 700 collaborateur·rice·s aujourd’hui. Fondée il y a 40 ans, elle accompagne plus de 350 grandes entreprises dans plus de 100 pays. La société anticipe 165 millions d’euros environ de chiffre d’affaires en 2026. Son CA était de 143 millions d’euros l’an dernier.