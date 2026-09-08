L’éditeur européen de solutions de communications unifiées Enreach recrute Hervé Loustalot en tant que directeur commercial France. Il sera responsable du développement et de l’animation du réseau de partenaires français d’Enreach qui comprend des intégrateurs, des opérateurs et des prestataires de services.

Fort de 30 ans d’expérience dans l’IT et les télécoms, notamment chez IBM Global Services, Extreme Networks et Alcatel-Lucent Enterprise, Hervé Loustalot a fondé Channelplus, un distributeur spécialisé dans les solutions réseaux et télécoms pour les intégrateurs et revendeurs à valeur ajoutée (VAR), qu’il a dirigé pendant dix ans. Avant de rejoindre Enreach, Il a été responsable du développement commercial de Quonex, puis d’Altreda.

« Notre rôle est de nous rendre visibles auprès des grands donneurs d’ordre pour faire connaître notre technologie, sans jamais nous substituer à ceux qui la déploient et l’intègrent », déclare Hervé Loustalot dans un communiqué.

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Chez Enreach, il entend d’abord concentrer ses efforts sur les marchés de la santé, de l’hôtellerie et des collectivités, où la demande en solutions souveraines est forte.

Sa nomination intervient conjointement au lancement de la solution Enreach UP 3.0.